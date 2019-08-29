12-часовая рабочая неделя может стать нормой – соучредитель Alibaba

С помощью технологических достижений и реформы системы образования люди в будущем смогут работать всего три дня в неделю, по четыре часа в день.

Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, передает The Economic Times.

Ма отметил, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода, и он предвидит день, когда машины смогут перехитрить людей в областях памяти и повторяющихся навыков.

Он подчеркнул, что системы образования в будущем должны помочь людям стать более креативными.

Главный исполнительный директор Tesla Inc., Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искуственным интеллектом.

"Образовательная система сейчас очень медленная, а лекции – это самое худшие", - сказал Маск.

И добавил, что "в будущем с Neuralink вы сможете просто загрузить любой объект мгновенно, он будет похож на Матрицу".

Как сообщалось, немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день.

Также напомним, что желающих работать удаленно на рынке труда стало больше на 120%.

Экономическая правда