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Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день

Пятница, 5 июля 2019, 11:05
 

Немецкая промышленность ожидает роста числа трудящихся, переведенных на неполный рабочий день.

Об этом пишет DW.

Согласно результатам опроса, 8,5% от общего числа немецких компаний в перерабатывающей промышленности планируют в ближайшие три месяца перейти на неполный рабочий день. Это самый высокий показатель с 2013 года.

В конце 2017 года неполный рабочий день был в планах у рекордно низкого числа предприятий перерабатывающей промышленности (0,4%). С тех пор этот показатель почти непрерывно рос, достигнув летом 2018 года отметки в 2,6%.

"Ослабление экономического роста начинает сказываться на рынке труда", - комментирует результаты исследования Тимо Вольмерсхойзер, глава отдела ifo занимающегося конъюнктурными прогнозами.

По его словам, немецкая промышленность с середины 2018 года находится в рецессии, и неполный рабочий день - один из вариантов сохранения рабочих мест в сложные для экономики времена.

По данным Федерального агентства по труду, в апреле 2019 года переход на неполный рабочий день затронул почти 44 тысячи человек, что в три с лишним раза превышает показатель апреля 2018 года (13 тысяч человек).

Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тысячи человек.

Кроме того, немецкие компании в перерабатывающей промышленности в ближайшие три месяца планируют больше людей уволить, чем принять на работу.

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Германия промышленность

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