Рынок фриланса: желающих работать удаленно стало больше на 120%

Количество резюме, в которых соискатели указывают фриланс как желаемую форму занятости, увеличилось на 42% во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, и на 120% - с 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные ретроспективного анализа базы резюме hh.ua и grc.

Отмечается, что неклассические формы занятости, такие как фриланс, все больше набирают популярность.

"Job-порталы пестрят резюме соискателей, которые не готовы работать в офисе с 9 утра до 6 вечера. А согласно докладу американской финансовой компании Payoneer, Украина заняла пятое место по темпам роста рынка фриланса по итогам второго квартала этого года", - говорится в сообщении.

Среди активных соискателей-фрилансеров - IT-шники, маркетологи, дизайнеры, переводчики, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры.

Привлекательным выглядит фриланс и для молодых специалистов, которые ищут первое место работы, и для соискателей, которые готовы переквалифицироваться, имея за плечами определенный профессиональный опыт, отмечается в результатах исследования.

Эти категории кандидатов интересуют в основном "свободной занятостью" по специализациям: "IT, мультимедиа", "Искусство, развлечения, СМИ" (дизайнеры, журналисты и т.д.), "Маркетинг, реклама, PR", "Продажи", "Административный персонал" (операторы ПК, копирайтеры, операторы call-центров и т.д.).

Что касается стажа работы поисковиков-фрилансеров, абсолютное большинство (54%) составляют специалисты с опытом более 6 лет. Еще 17% - это кандидаты, за плечами которых 3-6 лет стажа.

В возрастном разрезе лидерство удерживают соискатели возрасте 18-30 лет - на них приходится 45% всех размещенных фрилансерами резюме. Почти каждому третьему кандидату - от 31 до 40 лет, еще 15% - от 41 до 50.

При этом зарплатные ожидания соискателей-фрилансеров не отстают от средних показателей на рынке труда Украины. Самый популярный запрос в резюме - от 10 800 грн до 21 600 грн. На такие CV приходится 36%. Почти в каждом третьем резюме говорится о заработной плате в 10 800 грн, а в 16% - от 21 600 до 32 500 грн.

Напомним:

За последние годы внедрение альтернативных форм организации труда стало довольно актуальной и обсуждаемой темой среди работодателей и работников.

Поэтому 25 июня 2019 года Минсоцполитики обнародовало для обсуждения проект закона о гибких формах организации труда.

Читайте об этом подробнее в публикации: Актуальный фриланс: стоит ли работодателям ожидать изменений.