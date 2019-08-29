YouControl открыл доступ к полноценному мониторингу бизнеса

Аналитическая система YouControl ввела полноценный бесплатный мониторинг компаний и ФЛП.

Об этом сообщает пресс-служба YouControl.

"С 29 августа любой пользователь системы YouControl сможет поставить бесплатно на мониторинг десять компаний или ФЛП и получать уведомления об изменениях по электронной почте", - говорится в сообщении.

В частности, пользователи смогут получить о выбранных 10 компаниях извещения о: регистрационных изменениях (руководитель, адрес, вид деятельности, название) юридическом состоянии (находится или нет в процессе прекращения); начале процедуры банкротства; состоянии расчетов с бюджетом (появление налогового долга, права залога на имущество, аннулирования регистрации плательщиков НДС и т.д.); запрете на внешнеэкономическую деятельность или индивидуальный режим лицензирования в соответствии с санкциями МЭРТ; судебных делах, подлежащих рассмотрению, в которых фигурирует определенная юрлицо.

"Он (мониторинг - ред.) позволит бизнесу контролировать своих партнеров, гибко реагируя на изменения в их деятельности. Такая возможность сэкономит и время, и деньги украинским бизнесменам", - заявил основатель YouControl Сергей Мильман.

Также отмечается, что по статистике, предприятия агросферы подвергаются наибольшему риску рейдерских атак. Торговые, промышленные и строительные компании тоже в зоне риска.

"Максимально привлекательные для захватчиков компании, обладающие большим объемом недвижимости и/или земли. А если в компании большой налоговый долг - ее достаточно легко подставить", - пояснили эксперты.

Чтобы подключить мониторинг компаний, надо зарегистрироваться на сайте YouControl и нажать на соответствующую кнопку в досье юрлица или ФЛП. Оповещения об изменениях придут на указанный при регистрации эмейл.

YouControl - аналитическая система, которая из 50 источников формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Уникальная технология позволяет за минуту получить актуальную информацию о компании или ФЛП.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан о захвате их недвижимости или бизнеса.

22 июля президент подписал указ о противодействии рейдерству.

20 августа Опендатабот начал бесплатно оповещать всех владельцев бизнеса об изменении регистрационных данных с помощью смс и емейл.

Напомним: ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских захватов, и больше всего - в Киеве.

Экономическая правда