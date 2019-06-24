Рейдерство в Украине: ежегодно происходит около 400 атак, больше всего - в Киеве

Ежегодно в Украине происходит около четырехсот рейдерских атак, при этом лидеры по их количеству - Киев и Киевская область.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Отмечается, что начиная с 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно возрастало. И только за последние два года показали несколько лучшую динамику.

Всего за последние семь лет в Украине произошло 3242 рейдерских захватов.

Наибольшее количество таких атак произошло в 2017 году (724). Наименьшее количество зарегистрировано в 2014 году (279 дел).

Если говорить в разрезе городов, то за последние семь лет больше всего рейдерских атак зафиксировано в Киеве и Киевской области (1253 рейдерских захвата). На втором месте - Днепропетровская (200) и Харьковская (191) области.

Чтобы противодействовать рейдерским захватам, эксперты рекомендуют следить за статусом, имуществом и регистрационными данными своей компании в Опендатабот. Для этого нужно добавить Опендатабот в любимом мессенджере и отправить код или название компании.

Напомним:

С 2014 года количество рейдерских захватов в Украине ежегодно растет.

По состоянию на 2019 год более 70% аграриев считают свой бизнес незащищенным от рейдерства.

Напомним, что в мае 2019 года компания "Восход Солар", которая владеет СЭС и является "дочкой" китайской группы компаний CNBM, заявила о попытках рейдерского захвата предприятия.

А в июне рейдеры отжали гранитный карьер и требовали за его возвращение 10 миллионов.

Как отмечалось ранее, перераспределение активов после выборов может коснуться даже самых стойких предпринимателей. О том, как уберечь предприятие от рейдерских атак, читайте в колонке ЭП: "Рейдерство после выборов: как бизнесу защититься".

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Экономическая правда