В "Нафтогазе" рассказали, кто не сможет покупать газ по летней цене

Закупить газ по летней цене на зиму не смогут те, кто получают субсидии.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Кто получает субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них", - отметил Витренко.

И добавил, что есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии.

"Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене", - пояснил исполнительный директор НАК.

Он также добавил, что "Нафтогаз" не ожидает значительную сумму.

"Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, особенно потому что эти деньги идут не напрямую, а через облгазсбыты. И еще вопрос, насколько эти облгазсбыты оплатят эти деньги "Нафтогазу"? Просто интересы потребителей важны сами по себе", - резюмировал Витренко.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" запустил новый продукт для бытовых потребителей - "Газовый запас". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Предложение актуально до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

22 августа в "Нафтогазе" рассказали, где уже можно закупить газ по летней цене на зиму.