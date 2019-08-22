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В "Нафтогазе" рассказали, где уже можно закупить газ по летней цене на зиму

Четверг, 22 августа 2019, 19:40

Закупить газ по летней цене на зиму уже можно в 19 областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

"Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении. На карте указано, в каких областях эта услуга уже доступна:

 

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт для бытовых потребителей - "Газовый запас". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Предложение актуально до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Экономическая правда

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