В "Нафтогазе" рассказали, где уже можно закупить газ по летней цене на зиму
Закупить газ по летней цене на зиму уже можно в 19 областях.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.
"Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении. На карте указано, в каких областях эта услуга уже доступна:
Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт для бытовых потребителей - "Газовый запас". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.
Предложение актуально до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).
Экономическая правда
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