Украинцы смогут закупить газ у "Нафтогаза" по летней цене на зиму

НАК "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт для бытовых потребителей - "Газовый запас". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте НАК.

В компании отмечают, что продукт дает возможность украинцам закупить газ в объеме до 25 тыс. куб. м, что должно быть достаточным для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

Предложение актуально до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, оплатив заранее желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Чтобы воспользоваться новым продуктом, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыту), подписать дополнительное соглашение с типовым договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения.

С условиями предложения газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" можно ознакомиться на сайте на www.gas.ua.

В сообщении НАК отмечается, что компания предложила участие в новой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающим бытовых потребителей.

Роман Скляров, ЭП