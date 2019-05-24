Облгаз Фирташа требует миллиард у Нацкомиссии, чтобы выплатить долг "Нафтогазу"

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компенсировать АО "Днепропетровскгаз" Дмитрия Фирташа 1,038 миллиарда гривень убытков, понесенных в результате установления в 2016 году тарифа на распределение природного газа.

Об этом сообщил глава правления АО Иван Вакуленко, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято судом в середине апреля.

Вакуленко сообщил, что никакой реакции от регулятора не последовало.

"Мы со своей стороны требуем немедленно пересмотреть тариф и как можно скорее решить вопрос с нашей задолженностью перед НАК "Нафтогаз Украины", – сказал он.

Речь идет, в частности, о сформировавшейся задолженности газораспределительной компании перед НАК в сумме порядка 360 млн грн.

"Нафтогаз" пытается взыскать данный долг в судебном порядке. Так, решение по взысканию было принято судом первой инстанции еще в 2016 году, Верховный суд вынес свое решение по данному делу в апреле 2018 года.

23 мая, НАК сообщило о взыскании с "Днепропетровскгаза" 6,2 млн грн задолженности за природный газ для производственно-технологических потерь (ПТП). В результате исполнительно производства в настоящее время арестованы банковские счет, недвижимость и транспортные активы общества, что, по словам представителей облгаза, будет иметь негативное влияние на качество оказания услуг, выполнение диспетчерско-аварийных работ.

При этом в "Днепропетровскгазе" заявили, что готовы рассчитаться по долгам перед "Нафтогазом", но выполнение данных намерений зависит от того, как скоро компенсирует НКРЭКУ понесенные за заниженный тариф убытки.

"Нафтогаз" ранее заявил, что Днепропетровскгаз всячески уклоняется от уплаты долга, "невзирая на то, что решение в пользу Нафтогаза в рамках этого дела судом первой инстанции принято в 2016 году, а Верховный суд поставил точку в рассмотрении еще в апреле 2018 года".

В июле 2018 года Днепропетровскгаз выхлопотал судебное решение об отсрочке выплаты долга до апреля 2019 года. Позже компания пыталась оформить еще одну отсрочку выплаты на год, однако его в конце концов отменил апелляционный суд.