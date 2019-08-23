Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

23 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,03 - 25,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,03 - 25,05 гривни;

Евро - 27,71 - 27,73 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,97 - 25,24 гривни. Евро покупают по 27,59 гривни, продают по 28,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,13 - 25,19 гривни, евро - 27,77 - 27,88 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 23 августа на уровне 25,04 гривни за доллар (на 22 августа - 25,20 гривни за доллар).

22 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.

22 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,03 - 25,06 гривни за доллар.

Экономическая правда