Закрытие межбанка: гривня пошатнулась
Четверг, 22 августа 2019, 17:02
22 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,03 - 25,06 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,03 - 25,06 гривни;
Евро - 27,75 - 27,81 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 августа на уровне 25,20 гривни за доллар.
22 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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