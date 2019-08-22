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Закрытие межбанка: гривня пошатнулась

Четверг, 22 августа 2019, 17:02
 

22 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,03 - 25,06 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,03 - 25,06 гривни;

Евро - 27,75 - 27,81 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 августа на уровне 25,20 гривни за доллар.

22 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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