Коррупцию в Строительной инспекции оценили в 3 миллиарда гривен в год

Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции составляет более 3 миллиардов гривен в год.

Об этом сообщила избранный народный депутат от партии "Слуга народа" и и экс-руководительница направления "Строительство" Офиса эффективного регулирования Елена Шуляк в ходе конференции "Прозрачные услуги для эффективной строительной отрасли", передает "Интерфакс-Украина".

"Я недавно посчитала потенциальную коррупционную составляющую, которую могут получать недобросовестные лица вокруг ГАСИ, и, к сожалению, цифра меня поразила - более 3 млрд грн в год. И это не учитывая инфраструктурные объекты, строительство мостов, капитальный ремонт и новое строительство дорог", - сообщила Шуляк.

По ее словам, каждый второй инвестор получает отказ в выдаче разрешения на строительство, еще часть пишут "заявление о приостановке рассмотрения документов".

"Если все данные прозрачны, публичны и доступны к анализу, то коррупционную составляющую можно уменьшить. Около года мы работаем с Минрегионом, Офисом эффективного регулирования, Госагентством по вопросам электронного управления, с проектом TAPAS над Единой электронной системой в строительстве, чтобы существующие реестры взаимодействовали между собой", - сказала эксперт.

Шуляк также отметила, ссылаясь на советника президента в сфере цифровой экономики Михаила Федорова, что электронный кабинет застройщика будет представлен в сентябре.

Реформировать ГАСИ нужно радикальным образом, через создание параллельной структуры, которая со временем заменит существующую систему, считает сопредседатель комитета по вопросам права URE Club и партнер юридической компании KPD Consulting Владислав Кисиль.

"Система архитектурно-строительного контроля должна иметь две основные функции. Первая, административно-сервисная, отвечает за выдачу разрешений на строительство. Вторая, назовем ее "градостроительная полиция", должна пресекать самовольное строительство, а также реагировать на отклонения от строительных норм, которые ставят под угрозу жизни граждан", - сказал он.

Он также считает, что в сфере выдачи разрешений на строительство необходимо преодолеть монополию ГАСИ путем внедрения квалифицированных частных компаний, наделенных правом выдачи разрешений.

Кроме того, систему госархстройконтроля нужно должным образом децентрализовать, добавил эксперт.

"Сейчас у нас есть половинчатая реформа, когда полномочия по выдаче разрешений на крупнейшие объекты категории СС3, наиболее коммерчески интересные, дорогие, опасные объекты, принадлежат не городам, не региональным отделениям, а центральному аппарату ГАСИ. Нужно изменить концепцию и оставить на контроле государства только социально-значимые объекты, самовольное строительство, а остальное отдать на откуп рынку", - заявил Кисиль.

Напоминаем:

По мнению экспертов, система архитектурно-строительного контроля и надзора искусственно тормозит развитие строительной отрасли.

Такая ситуация негативно отражается на привлечении инвестиций в рынок недвижимости, сдерживает рост валового внутреннего продукта, создает коррупционный фон в работе строительной отрасли.

Действующий глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин был принят на должность 27 марта 2019 года.

В июле стало известно, что Кузьмин не прошел испытательный срок на посту главы ГАСК.