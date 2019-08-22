Кабмин уволил заместителя министра финансов Градиля

Кабинет министров уволил заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства №637 от 21 августа.

Как отмечается на сайте Минфина, Градиль имеет 10-летний опыт работы на государственной службе и 4 ранг госслужащего.

Градиль был назначен на должность заместителя министра финансов в феврале 2017 года.

С 2012 по 2015 гг. работал начальником Управления Национального банка Украины в Херсонской области, а с начала 2016 года - переведен на должность представителя НБУ в Херсонской области.

В 2005-2010 гг. был заместителем главы Херсонской облгосадминистрации по вопросам финансов, экономики и внешнеэкономической деятельности.

С 2002 по 2005 гг. занимал должность директора Херсонского филиала ОАО "Мегабанк".

Напомним:

15 мая правительство уволило двух заместителей главы ГФС.

10 июля были уволены главные таможенники в 4-х регионах.

17 июля Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и. о. главы Государственной фискальной службы.

Экономическая правда