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Уволены главные таможенники в 4 регионах

Среда, 10 июля 2019, 09:43

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил глав таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом он сообщил в Facebook.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - написал Власов.

По его словам, вместо них эту работу будут выполнять "профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС".

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении из-за контрабанды в регионах.

Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требовал от и.о. главы ГФС Александра Власова уволить всех четырех начальников.

Украинская правда

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таможня

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