В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины
Национальный банк обязан проводить тщательную и независимую оценку кандидатов в наблюдательные советы государственных банков Украины.
Так в Международном валютном фонде прокомментировали решения НБУ дисквалифицировать пять членов наблюдательного совета "Ощадбанка".
"Обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает применение профессионального суждения о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям", - пояснили в МВФ.
И добавили, что для независимых членов набсовета государственных банков эти правовые требования, изложенные в ст.7 ЗУ "О банках и банковском деле", также включают строгие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов.
В Фонде подчеркнули, что поддерживают обязанности НБУ в этой области. И добавили: "Закон Украины требует, чтобы в качестве следующего шага Национальный банк Украины официально утвердил кандидатуры в наблюдательные советы банков".
Как заявили в Фонде, международные партнеры нашей страны - сотрудники МВФ, Всемирного банка и ЕБРР - решительно поддерживают реформу управления госбанками, так как это является важным шагом в улучшении работы банковской системы Украины и ее экономики в целом.
Напомним:
16 августа НБУ без объяснения причин отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета "Ощадбанка".
Такое решение шокировало членов набсовета "Ощадбанка", которые посчитали его "беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков".
Экономическая правда
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