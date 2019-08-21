В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины

Национальный банк обязан проводить тщательную и независимую оценку кандидатов в наблюдательные советы государственных банков Украины.

Так в Международном валютном фонде прокомментировали решения НБУ дисквалифицировать пять членов наблюдательного совета "Ощадбанка".

"Обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает применение профессионального суждения о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям", - пояснили в МВФ.

И добавили, что для независимых членов набсовета государственных банков эти правовые требования, изложенные в ст.7 ЗУ "О банках и банковском деле", также включают строгие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов.

В Фонде подчеркнули, что поддерживают обязанности НБУ в этой области. И добавили: "Закон Украины требует, чтобы в качестве следующего шага Национальный банк Украины официально утвердил кандидатуры в наблюдательные советы банков".

Как заявили в Фонде, международные партнеры нашей страны - сотрудники МВФ, Всемирного банка и ЕБРР - решительно поддерживают реформу управления госбанками, так как это является важным шагом в улучшении работы банковской системы Украины и ее экономики в целом.

Напомним:

16 августа НБУ без объяснения причин отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета "Ощадбанка".

Такое решение шокировало членов набсовета "Ощадбанка", которые посчитали его "беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков".

Экономическая правда