Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,11 - 25,13 гривни;

Евро - 27,91 - 27,83 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,05 - 25,30 гривни. Евро покупают по 27,68 гривни, продают по 28,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,15 - 25,35 гривни, евро - 27,85 - 27,96 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 20 августа на уровне 25,17 гривни за доллар.

19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.

Экономическая правда