Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,11 - 25,13 гривни;
Евро - 27,91 - 27,83 гривни;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,05 - 25,30 гривни. Евро покупают по 27,68 гривни, продают по 28,12 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,15 - 25,35 гривни, евро - 27,85 - 27,96 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 20 августа на уровне 25,17 гривни за доллар.
19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.
Экономическая правда
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