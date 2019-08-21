Дело "Роттердам +" является местью Коломойского — экс-глава НКРЭКУ Вовк

Активизация расследования дела "Роттердам+" является местью членам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП", - заявил Вовк.

"Почему Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированы, имеют большую энергоемкость. И он (Коломойский - ред) за период действия прозрачного рыночного ценообразования имел недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам+" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - сказал экс-глава регулятора по тарифам.

Вовк добавил, что сейчас находится не в Украине. По его словам, в Украине существует "неэффективное следствие и выборочное правосудие".

Он напомнил, что суд установил законность и обоснованность формулы "Роттердам+". "Поэтому не было никаких причин начинать следствие", - заявил Вовк.

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Напоминаем:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк заявил, что не готов вернуться в Украину, "пока глава офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой".

20 августа Вовка объявили в международный розыск.

Экономическая правда