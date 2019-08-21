Экс-глава Нацкомиссии по тарифам Вовк объявлен в международный розыск

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Дословно: "Ввиду того, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск".

Детали: Отмечается, что со стороны Вовка имеются и другие риски препятствования следствию - воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствования следствию иным образом.

В прокуратуре говорят, что, учитывая обоснованность подозрения, прокурор настаивал на избрании экс-главе комиссии меры пресечения в виде ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя.

САП собирается подать апелляцию на решение суда.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Предыстория:

20 август Соломенский райсуд Киева отказался арестовать Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

На суде его адвокат Ирина Одинец отрицала пребывание Вовка в международном розыске.

Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.