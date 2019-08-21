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Курс валют: гривня вернула потерянное

Среда, 21 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 августа на уровне 25,13 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,84 гривни (на 20 августа - 27,95 гривни).

Напоминаем:

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

Экономическая правда

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