Курс валют: гривня вернула потерянное
Среда, 21 августа 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 августа на уровне 25,13 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,84 гривни (на 20 августа - 27,95 гривни).
Напоминаем:
20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.
20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.
Экономическая правда
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