ДТЭК подписал контракты на поставку 300 тысяч тонн колумбийского угля
Энергохолдинг "ДТЭК" Рината Ахметова в рамках подготовки к отопительному сезону законтрактовал импорт из Колумбии 300 тысяч тонн газового угля и 100 тысяч тонн антрацита.
Об этом сообщил гендиректор группы Максим Тимченко, передает "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время у нас законтрактована поставка 300 тысяч тонн угля марки "Г", а также 100 тысяч тонн антрацита. Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть", - сказал он.
По его словам, первую партию законтрактованного газового угля из Колумбии 13 августа доставили в порт "Южный", следующая партия ожидается 3 сентября.
Тимченко добавил, что до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют около 1 миллиона тонн (с учетом указанных законтрактованных объемов).
Напомним:
Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн.
ДТЭК в марте 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.
В конце 2018 года добыча угля в Украине продолжала снижаться.
А в июне-2019 сообщалось, что в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за жары.
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