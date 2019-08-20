ДТЭК подписал контракты на поставку 300 тысяч тонн колумбийского угля

Энергохолдинг "ДТЭК" Рината Ахметова в рамках подготовки к отопительному сезону законтрактовал импорт из Колумбии 300 тысяч тонн газового угля и 100 тысяч тонн антрацита.

Об этом сообщил гендиректор группы Максим Тимченко, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время у нас законтрактована поставка 300 тысяч тонн угля марки "Г", а также 100 тысяч тонн антрацита. Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть", - сказал он.

По его словам, первую партию законтрактованного газового угля из Колумбии 13 августа доставили в порт "Южный", следующая партия ожидается 3 сентября.

Тимченко добавил, что до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют около 1 миллиона тонн (с учетом указанных законтрактованных объемов).

Напомним:

Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн.

ДТЭК в марте 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

В конце 2018 года добыча угля в Украине продолжала снижаться.

А в июне-2019 сообщалось, что в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за жары.