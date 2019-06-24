В энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за жары

Из-за жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.

Об этом предупредила пресс-служба "Укрэнерго" на своем сайте.

Как отмечается, угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме сложилась в последние две недели, когда в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17935 МВт, отметили в пресс-службе компании.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Пока же энергосистема работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний, говорится в сообщении.

"Вне резервов из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", - рассказали в компании.

Кроме того, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - Центрэнерго, 1 - Донбассэнерго и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 МВт, подчеркнули в "Укрэнерго".

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - предупредили в компании.

И объяснили, что в таком случае в "Укрэнерго" не останется инструментов, чтобы покрыть максимальные нагрузки в энергосистеме. В таком случае компания может начать аварийно выключать энергосистемы для обеспечения их целостности.

Чтобы урегулировать этот вопрос, нужно ускорить вывод из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС, отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго".

"По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в СНБОУ с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", - резюмировали в "Укрэнерго".

Как сообщалось, возобновляемая энергетика в Украине развивается быстрыми темпами. В такой ситуации важно обеспечить стабильность работы энергосистемы. О том, как это сделать, читайте в колонке ЭП: "Как обеспечить стабильную работу энергосистемы Украины".

Экономическая правда