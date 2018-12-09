Добыча угля в Украине продолжает снижаться

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2018 года сократили добычу рядового угля на 4,6% (на 1,491 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 30,687 млн тонн.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным министерства, добыча коксующегося угля сократилась за отчетный период на 14,2% – до 5,321 млн тонн, энергетического – на 2,3%, до 25,151 млн тонн.

В ноябре-2018 года добыча рядового угля снизилась на 9,7% (на 301,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2,785 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за 11 месяцев сократили добычу угля на 14,45% – до 3,786 млн в том числе добычу коксующегося угля на 41,7% (на 357,6 тыс. тонн) – до 499,8 тыс. тонн, энергетического – на 7,9%, до 3 млн 287 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн.

ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.