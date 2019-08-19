Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Из ниоткуда в никуда. Где будет начинаться и заканчиваться Подольский мост Шестой киевский мост с четвертой линией метро начали строить в 1993 году и в лучшем случае завершат в 2035 году. Кто виноват и что делать? (укр)

Коломойский возвращается: как "Приват" разбирается с конкурентами на топливном рынке После смены власти в Украине позиции Игоря Коломойского на рынке нефтепродуктов значительно усилились. Зато конкуренты группы "Приват" один за другим начали сталкиваться с проблемами.(укр)