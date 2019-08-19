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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 19 августа 2019, 11:11
 

19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,19 - 25,22 гривныи

Евро - 27,97 - 28,00 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,09 - 25,36 гривни. Евро покупают по 27,73 гривни, продают по 28,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,33 - 25,34 гривни, евро - 28,01 - 28,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

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