Гривня на закрытии межбанка немного окрепла
Понедельник, 19 августа 2019, 17:12
19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,12 - 25,14 гривни;
Евро - 27,88 - 27,90 гривни.
Напомним:
19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.
Экономическая правда
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