Гривня на закрытии межбанка немного окрепла

19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,12 - 25,14 гривни;

Евро - 27,88 - 27,90 гривни.

Напомним:

19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.

Экономическая правда