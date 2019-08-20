Курс гривни немного снизился
Вторник, 20 августа 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 20 августа на уровне 25,17 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,95 гривни (на 19 августа - 27,84 гривни).
Напоминаем:
19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.
Экономическая правда
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