Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: доллар и евро продолжают расти

Пятница, 2 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,97 гривни (на 1 августа - 27,90 гривни).

Напомним:

1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.

1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривны за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: доллар и евро подорожали 1 августа 2019, 17:33
Курс валют: гривня продолжает укрепляться 1 августа 2019, 09:20
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 31 июля 2019, 11:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!