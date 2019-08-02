Официальный курс: доллар и евро продолжают расти
Пятница, 2 августа 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,97 гривни (на 1 августа - 27,90 гривни).
Напомним:
1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.
1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривны за доллар.
Экономическая правда
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