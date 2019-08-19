Украина закупила топливо для АЭС на 98,4 миллиона долларов, почти половину – у РФ

Украина в январе-июне 2019 года приобрела ядерное топливо на общую сумму 98,402 миллиона долларов, при этом почти половину – у Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".

"За шесть месяцев текущего года для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на 47 млн 173,1 тыс. долларов, шведского – на 51 млн 228,9 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за отчетный период у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 47,9%, у Westinghouse (Швеция) – 52,1%.

Как сообщалось, Украина в 2018 году приобрела ЯТ на 523,151 млн долл (у РФ – на 374,621 млн долл, у Швеции – на 148,53 млн долл), в 2017 году – на 533,422 млн долл (у РФ – на 368,964 млн долл, Швеции – на 164,458 млн долл), в 2016 году – на 548,81 млн долл (у РФ – на 386,782 млн долл, у Швеции – на 162,028 млн долл), в 2015 году – на 643,57 млн долл (у РФ – на 610,883 млн долл, Швеции – на 32,688 млн долл), в 2014 году – на 628,176 млн долл (у РФ – на 588,831 млн долл, Швеции – на 39,345 млн долл), в 2013 году – на 600,596 млн долл (все - РФ), в 2012 году – на 600,334 млн долл (у РФ – на 555,355 млн долл, Швеции – на 44,979 млн долл).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Напомним:

В 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что импорт ядерного топлива из России сократится до 45%.

В июле 2018 года энергоблок украинской АЭС впервые заработал на американском топливе.

В конце 2018 года, после принятия решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, Украина тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ.