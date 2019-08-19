Все разделы
Укр / Рус

Гривня начинает неделю с укрепления

Понедельник, 19 августа 2019, 09:02
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,84 гривни (на 16 августа - 28,23 гривни).

Напоминаем:

16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Доллар снова подорожал 16 августа 2019, 09:25
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 15 августа 2019, 11:30
Курс валют: гривня просела 15 августа 2019, 08:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!