Гривня начинает неделю с укрепления
Понедельник, 19 августа 2019, 09:02
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,84 гривни (на 16 августа - 28,23 гривни).
Напоминаем:
16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
НБУ ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривни за доллар.
Экономическая правда
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