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Гривня на закритті міжбанку трохи послабшала

П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:52

16 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,16 - 25,19 гривні;

Євро – 27,85 – 27,88 гривні.

Нагадаємо:

16 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,13 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.

Економічна правда

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