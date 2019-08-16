Гривня на закритті міжбанку трохи послабшала
П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:52
16 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,16 - 25,19 гривні;
Євро – 27,85 – 27,88 гривні.
Нагадаємо:
16 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,13 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.
Економічна правда
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