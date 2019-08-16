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Долар знову подорожчав

П'ятниця, 16 серпня 2019, 09:25
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 16 серпня на рівні 25,32 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,23 гривні (на 15 серпня - 28,25 гривні).

Нагадуємо:

15 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

15 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

Економічна правда

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