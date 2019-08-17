Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Суббота, 17 августа 2019, 11:06

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,84 гривни (на 16 августа - 28,23 гривни).

Напоминаем:

16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ хочет запретить использовать деньги с ФОП–счета на собственные нужды 16 августа 2019, 10:05
Суркисы добились приостановки рассмотрения дела по связанным лицам Приватбанка 14 августа 2019, 19:35
Минфин просит НБУ обновить прогноз курса гривни 14 августа 2019, 19:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!