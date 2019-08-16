Доллар снова подорожал

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,23 гривни (на 15 августа - 28,25 гривни).

Напоминаем:

15 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

15 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

Экономическая правда