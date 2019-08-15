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СБУ блокировала незаконный ввоз ювелирных изделий из аннексированного Крыма

Четверг, 15 августа 2019, 20:03
 
СБУ

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Российской Федерацией Крыма, и обнаружили подпольный склад, где в 2015-2019 годах изготовлено продукции на 50 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти.

"Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров, изготовленных на "материковой" Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Во время проведения в Киеве санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовы к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

 

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в госбюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн.

На данный момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.212, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса.

 

Напомним:

13 августа СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку в Одесской области, которая занималась переоформлением недвижимости на всей территории страны.

А 12 августа СБУ заблокировала работу Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

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Экономическая правда

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СБУ

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