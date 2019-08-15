УЗ объявила тендеры на закупку 50 тысяч тонн дизтоплива

Центр обеспечения производства "Укрзализныци" 14 августа объявил тендеры на закупку 50 тысяч тонн с применением формульного расчета цены.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на объявление в системе электронных торгов ProZorro.

УЗ планирует провести 5 тендеров, которые предусматривают закупку по 10 тысяч тонн дизтоплива.

"Предварительная стоимость дизтоплива - 24 923,76 грн/т. Для сравнения, средняя рыночная цена 14 августа составила 24 260 грн/т. Ожидаемая стоимость всех закупок - 1,24 млрд грн", - говорится в сообщении.

Формула ценообразования осталась прежней: конечная цена определяется по среднем котировкам дизтоплива в Северной Европе или Средиземноморье за ​​10 дней, предшествовавших отгрузке плюс фиксированная маржа, размер которой будет установлен на аукционе.

Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсах - 16 ноября 2019 года, предварительная дата аукционов - 22 октября 2019 года.

Как отмечает enkorr, за несколько часов до объявления тендеров глава УЗ Евгений Кравцов заявил, что осенью закупка дизтоплива будет происходить по рамочным договорам. Но условия тендеров такой возможности не предусматривают.

15 августа коллегия АМКУ должна рассмотреть жалобы компаний "Торум" и "Сокар Украина" на конкурсы по закупке 100 тысяч тонн дизтоплива.

Напомним:

2 августа Кравцов заявил, что все тендеры на покупку дизтоплива, которые объявила "Укрзализныця", заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

3 августа УЗ из-за критически низких запасов топлива провела экстренные тендеры на 60 тысяч тонн дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тысяч тонн), "Приват" (20 тысяч тонн), Glusco (10 тысяч тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тысяч тонн). По состоянию на 13 августа, контракты подписаны на 30 тысяч тонн (по 10 тысяч тонн с ООО "Торум", "Альянс Энерго Трейд" и "Глуск Украина").