УЗ пригрозила с осени покупать дизтопливо по рамочным договорам

"Укрзализныця" планирует с осени начать закупки дизтоплива по процедуре рамочных соглашений "с исключительно надежными трейдерами".

Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

"Уже осенью дадим старт процедуре заключения рамочного соглашения с исключительно надежными трейдерами. Поставщиков выбирать будем по результатам аукционов по критерию выгодных ценовых предложений", - сообщил он.

"Борьба с теневыми схемами при закупке дизеля нравится не всем участникам рынка. Но здесь мы бескомпромиссны: процесс должен быть прозрачным и конкурентным. Отдельные игроки пытаются давить на Укрзализныцю.

Как один из вариантов - надуманные жалобы в АМКУ. В результате имеем блокировки закупок и затягивание процесса на несколько месяцев. Такие "искусственные кризисы" компании не нужны", - отметил Кравцов.

Как отмечает enkorr, 13 августа коллегия АМКУ должна была рассмотреть жалобы компаний "Торум" и "Сокар Украина" на конкурсы по закупке 100 000 тонн дизтоплива. Но рассмотрение вопросов было перенесено на 15 августа.

Напомним:

2 августа Кравцов заявил, что все тендеры на покупку дизтоплива, которые объявила "Укрзализныця", заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

3 августа УЗ из-за критически низких запасов топлива провела экстренные тендеры на 60 тысяч тонн дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тысяч тонн), "Приват" (20 тысяч тонн), Glusco (10 тысяч тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тысяч тонн). По состоянию на 13 августа, контракты подписаны на 30 тысяч тонн (по 10 тысяч тонн с ООО "Торум", "Альянс Энерго Трейд" и "Глуск Украина").

Экономическая правда