Сеть "Добробут" поглотила конкурента — клинику "Борис"

Медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке 100% клиники "Борис".

Об этом компании сообщили на совместной пресс-конференции 6 августа, передает Liga.net.

Стоимость сделки не разглашается.

"Покупка клиники "Борис" наилучшим образом ложится в нашу долгосрочную стратегию. Это позволит создать самую большую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов", - прокомментировал покупку Олег Калашников, гендиректор "Добробута".

Интеграцию клиники "Борис" в сеть "Добробут" планируют начать с объединения отделений неотложной помощи и диспетчерских служб обеих клиник, что позволит быстрее приезжать на вызовы.

"После объединения это будет самая мощная частная скорая помощь. Я не вижу у нас конкурентов в Украине", - отметила медицинский директор "Добробута" Татьяна Аникеева.

Количество карет скорой помощи у объединенной клиники - 20 единиц. По словам Аникеевой, это позволит перевозить больных не только по Украине, но и за границу.

Напоминаем:

Участники рынка ранее оценивали сделку примерно в 30 миллионов долларов.

Сеть "Добробут" через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов "Люксоптика" Олегу Калашникову.

Клиника "Борис" — Михаилу Радуцкому, Льву Хлявичу и Алле Кармалит, следует из реестра юрлиц Министерства юстиции.

Мазепа и Калашников купили "Добробут" в 2014 году у владельца корпорации UBG Руслана Демчака.

Сообщалось, что среди совладельцев бизнеса может присутствовать и Борис Ложкин — старый друг и партнер Калашникова по "Люксоптике".

Непосредственный акционер "Добробута" Satumco Limited пользуется на Кипре услугами той же секретарской компании Romos Secretarial Limited, что и UMH Holding, когда ею владел будущий глава президентской администрации.

Один из источников в бизнес-окружении экс-главы АП слышал, что Ложкин кредитует бизнес-проекты Калашникова.

Ложкин отрицает свое присутствие среди конечных акционеров "Добробута", заверила его пресс-секретарь Мария Попова.