ГТС Украины готова к сценарию "нулевого транзита"

"Укртрансгаз" модернизировал 5 компрессорных станций для работы в реверсном режиме - это позволит в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как пояснили в компании, в случае необходимости транспортировка голубого топлива будет производиться из европейских стран и из ПХГ на западе Украины.

"На компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы газа при работе станций в реверсе", - рассказали в компании.

И напомнили, что в январе 2009 года из-за провокационные действия "Газпрома" украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита.

"На тот момент штатных возможностей переключение на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток", - отметили в "Укртрансгазе".

Также в компании подчеркнули, что на сегодня "Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решение для создания надежной реверсной схемы.

"Она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - заверили в "Укртрансгаз".

Напомним:

Еще в январе-2019 аудиторы смоделировали работу украинской ГТС без транзита российского газа.

А в июне-2019 генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы.

В июле текущего года стало известно, что Украина ведет переговоры о поставках катарского газа.

Экономическая правда