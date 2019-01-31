Аудиторы смоделировали работу украинской ГТС без транзита российского газа

"Укртрансгаз" заключил два соглашения с компанией "PwC Advisory Sp. z o. o. Sp. k." (Польша) на консультационные и управленческие услуги на общую сумму 1,95 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает издание "Наші гроші".

К концу 2018 года за 960 тыс грн должны были выполнить финансовое моделирование перспективных режимов работы газотранспортной системы Украины на основе независимого технического моделирования с целью предоставления заказчику рекомендаций по оптимизации инфраструктуры газотранспортной системы Украины.

Три сценария моделирования предусматривают годовые объемы транзита российского газа 0 млрд куб м, 30 млрд куб м и 70 млрд куб м.

Еще 990 тыс грн должно было пойти на управление реорганизацией в "Укртрансгазе".

Речь шла о разработке общей концепции оптимизации региональных отделений для преобразования на двухуровневую систему управления, анализ возможностей централизации административных функций и аутсорсинга и создание двухуровневой организационной структуры для расширенного оператора газотранспортной системы Украины, поддержке при создании филиала "Оператор газохранилищ Украины" и обновления стратегического плана бизнес единицы "Транспортировка и хранение газа".

В конце концов по соглашению оплатили только 960 тыс грн.

Фирма "Advisory Sp. z o. o. Sp. k." представляет в Польше международную компанию "PricewaterhouseСoopers" из "большой четверки" аудиторов.

Напоминаем:

Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.