"Антонов" возобновит производство трех самолетов

Госпредприятие "Антонов" в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"ГП "Антонов" в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия сферы самолетостроения были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС на технические приборы и оборудование для производства авиатехники.

Согласно финансовому плану предприятия, в 2019 году "Антонов" планирует получить более 6 миллиардов гривен прибыли.

Предприятие также планирует в 2019 году повысить зарплаты сотрудникам. Средняя зарплата возрастет до 15,7 тыс. грн. Рост зарплаты составит 57,3% по сравнению с 2018 годом.

Напоминаем:

"Антонов" — государственное предприятие, объединяющее опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс.

В активе деятельности ГП "Антонов" 22 типа новых самолетов более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения.

"Антонов" изготовил около 22 тысяч самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.

Экономическая правда