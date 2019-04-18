Игры без правил: закон vs рейдерство

Рейдерские захваты, как правило, — следствие корпоративных конфликтов.

Корпоративные войны разгораются из-за разных взглядов владельцев на развитие бизнеса, борьбы за руководство и активы, личных амбиций.

Орудием в реализации рейдерских планов выступают "черные" нотариусы и регистраторы.

По словам первого заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, заработал технический механизм, не позволяющий регистратору совершать регистрационные действия за пределами своей области.

Готов к запуску автоматический обмен данными между реестрами Минюста и Единым государственным реестром судебных решений, призванный не допустить совершения регистрационных действий на основании поддельного решения суда.

На практике же при содействии недобросовестных регистраторов ежедневно незаконно отчуждаются корпоративные права участников, меняются состав учредителей, руководящие органы и уставные документы предприятий.

Правовые методы борьбы долгосрочны и сложны, поэтому рейдеры руководствуются принципом "на войне все методы хороши" и прибегают к схемам мошенничества, фальсификации документов, подкупа должностных лиц.

Полгода мы сражались в судах за восстановление на должности незаконно уволенного директора предприятия и признание незаконными решений общего собрания, проведенного с нарушением устава и законодательства.

Суду был предоставлен целый "букет" корпоративных нарушений со стороны оппонентов: неуведомление участника о проведении собрания, проведение собрания при отсутствии предусмотренного уставом кворума, ненадлежащее оформление и нарушение порядка подписания протокола.

Увольнение директора также не соответствовало процедуре: расходились причины увольнения в протоколе общего собрания и приказе об увольнении, не был выплачен "золотой парашют"— шестимесячный средний заработок в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ, не выдана трудовая книжка.

Справедливость восторжествовала.

Суды согласились с очевидными фактами нарушений и признали незаконными решения общего собрания участников и увольнение директора. Решение о восстановлении в должности допустили до немедленного исполнения.

Рука Фемиды должна была остановить беззаконие и восстановить справедливость, но возобновление нарушенных прав одного из участников общества стимулировало оппонентов на новое, более дерзкое нарушение закона.

Через несколько дней после возобновления в должности законный директор стал свидетелем изменения в реестре данных о руководителе предприятия, его участниках, уставном капитале и бенефициарных собственниках.

Иными словами, его выкинули из состава учредителей, убрав из бенефициарных собственников, и затем сместили с должности директора.

Как оказалось, партнеры исключили его из числа участников общества с ограниченной ответственностью на основании 64 статьи закона "О хозяйственных обществах" за систематическое неисполнение обязанностей.

Регистратора не смутил тот факт, что со дня вступления в силу закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", с 17 июня 2018 года, положения закона "О хозяйственных обществах" касательно обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью утратили силу.

Единственное законное основание исключения лица из числа участников общества — невнесение в установленные сроки вклада в уставной капитал.

Не стал помехой и запрет для регистраторов и нотариусов осуществлять какие-либо регистрационные действия относительно части в уставном капитале этого участника, наложенный судом в рамках уголовного производства. Возникает немой вопрос: "А что, и так можно было?".

Удручает, что подобная ситуация — не вопиющее исключение, а рядовой случай. Ни действующее законодательство, ни грамотно составленный устав, ни арест корпоративных прав не защищают участника от рейдерской атаки.

Есть ли законный способ противостоять и куда обращаться?

Отменить незаконные регистрационные действия можно путем подачи жалобы в Минюст или его территориальные органы, а также подачи искового заявления суд.

Срок обжалования незаконных действий регистратора в Минюст — 60 дней с момента выявления нарушения. Министерство не станет рассматривать жалобу, если уже подан аналогичный иск в суд или жалоба не соответствует требованиям, предусмотренным ч. 5 ст. 34 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

Рассмотрение жалобы не может превышать 45 календарных дней.

Суд — вторая инстанция, где пострадавшая сторона может искать защиты. Правда, судебный процесс небыстрый и занимает от четырех до двенадцати месяцев, не считая возможного апелляционного обжалования решения.

Жалобу по данному вопросу также примет Совет бизнес-омбудсмена, срок обжалования — год с момента выявления нарушения. Полномочий на отмену регистрационных действий у бизнес-омбудсмена нет, однако он разрабатывает рекомендации государственным органам и требует их выполнения.

Также он вправе передать дело в Антикоррупционное бюро, привлечь внимание президента или премьер-министра, обнародовать кейс для общественности.

К правоохранительным органам можно обратиться с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 206 УК Украины — противодействие законной хозяйственной деятельности.

Возможны также обращения в Национальное антикоррупционное бюро Украины, прокуратуру, к депутатам местных советов и народным депутатам.