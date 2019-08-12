Закрытие межбанка: доллар и евро подорожали

Будущее коворкингов: как предприниматели задают тренды для рабочих пространств Гибкие офисные решения стали альтернативой традиционному офису, и мы видим, как стремительно растет спрос на них по всему миру. По данным исследования Cushman&Wakefield, количество коворкингов в мире увеличилось с 1 130 в 2011 году до 13 800 в 2017 году. Украина следует за глобальными тенденциями такими же стремительными темпами.

Чем опасна слежка Google и как от нее избавиться Какие риски для чиновников высшего ранга и обычных пользователей несет слежка Google, и какие действия надо предпринять, чтобы от нее избавиться.