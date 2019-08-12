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Закрытие межбанка: доллар и евро подорожали

Понедельник, 12 августа 2019, 17:24
 

12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,19 - 25,22 гривны;

Евро - 28,26 - 28,28 гривны.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 12 августа на уровне 25,09 гривни за доллар.

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Экономическая правда

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