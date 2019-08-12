Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,14 - 25,16 гривни;
Евро - 28,07 - 28,09 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,15 - 25,46 гривни. Евро покупают по 28,08 гривни, продают по 28,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,29 - 25,39 гривни, евро - 28,27 - 28,36 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 12 августа на уровне 25,09 гривни за доллар.
9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,17 - 25,21 гривни за доллар.
Экономическая правда
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