Курс валют: доллар и евро немного подорожали

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 13 августа на уровне 25,16 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,16 гривни (на 12 августа - 28,09 гривни).

Напоминаем:

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.

Экономическая правда