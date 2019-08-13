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Курс валют: доллар и евро немного подорожали

Вторник, 13 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 13 августа на уровне 25,16 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,16 гривни (на 12 августа - 28,09 гривни).

Напоминаем:

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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