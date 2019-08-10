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Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Суббота, 10 августа 2019, 11:04
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 12 августа на уровне 25,09 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,09 гривни (на 9 августа - 28,48 гривни).

Напоминаем:

9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,17 - 25,21 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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