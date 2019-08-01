В Зеленского хотят изменить критерии начисления субсидий
Кабинет министров должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии.
Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "1+1".
По его словам, после смены критериев в 2018 году количество субсидиантов сократилась почти вдвое - с 7 миллионов до 3,6 млн.
Он добавил, что проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысяч гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.
"Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал Герус.
По его подсчетам, это около миллиона семей.
Напомним:
В апреле, после введения монетизации субсидий, Минсоцполитики ввело и монетизацию льгот.
По состоянию на май расходы на субсидии для оплаты коммуналки увеличились на 27,2% с начала года.
А в конце мая Кабмин уменьшил финансирование субсидий на 8 миллиардов. Подробнее читайте по ссылке: Монетизация коммунальных субсидий и льгот: что дальше.
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