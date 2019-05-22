Расходы на субсидии для оплаты коммуналки увеличились на 27,2% с начала года - Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 миллионов гривень, что на 27,2%, или на 199,3 миллионов гривень выше показателя января-апреля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По данным ведомства, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей - это составляет 125,4% общего количества обратившихся за ними и на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в апреле текущего года уменьшился на 32,3% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 409,8 грн.

Отмечается, что эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

Напомним:

Ранее в правительстве придумали, как выплачивать субсидии должникам.

Также ранее на Харьковщине зафиксировали наибольший размер субсидии — более 24 тысяч.

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Экономическая правда