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Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Четверг, 1 августа 2019, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 1 августа на уровне 25,03 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,90 гривни (на 31 июля - 27,98 гривни).

Напоминаем:

31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.

31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

Отметим, что в ходе торгов котировки гривни к доллару достигали 24,94 - 24,97 за доллар.

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Экономическая правда

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