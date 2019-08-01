Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Четверг, 1 августа 2019, 09:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 1 августа на уровне 25,03 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,90 гривни (на 31 июля - 27,98 гривни).
Напоминаем:
31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.
31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.
Отметим, что в ходе торгов котировки гривни к доллару достигали 24,94 - 24,97 за доллар.
Рекомендуем почитать: "Сильная" гривня: как с ней жить
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua