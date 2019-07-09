Антимонопольщики могли признать ДТЭК Ахметова монополистом, но не сделали этого — СМИ

Компанию "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова вместе с государственным "Энергоатомом" планировали признать монополистами на рынке поставок электроэнергии в 2016 году. Однако накануне принятия необходимого для этого документа Антимонопольный комитет неожиданно изменил свое решение.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на копию проекта постановления Антимонопольного комитета.

Там отмечают, что в 2016 году Антимонопольный комитет вел дело о монополизации рынка поставок электроэнергии в Украине за 2013-2015 годы.

Тогда дело против "ДТЭК" и Энергоатома вела первая заместительница Антимонопольного комитета Мария Нижник, которую президент Владимир Зеленский уволил 8 июля.

Однако, накануне голосования решения по "ДТЭК" и Энергоатому, в котором указывалось, что данные компании являются монополистами на рынке, здание Антимонопольного комитета неожиданно "заминировали", а голосование за проект решения отложили.

После повторного вынесения решения на голосование текст этого решения было полностью изменен: компании "ДТЭК" и Энергоатом уже не называли монополистами, несмотря на то, что на их долю приходилось 70% всей производимой в Украине электроэнергии.

В издании отмечают, что именно принятие измененного решения Антимонопольного комитета в 2016 году послужило основанием для того, чтобы не признавать "ДТЭК" Ахметова монополистом в 2018 году.

Напоминаем:

28 декабря 2018 года АМКУ голосованием большинства госуполномоченных закрыл дело о злоупотреблении монопольным положением энергогенерирующих компаний Ахметова.

По данным СМИ, с 2014 года года компании Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривень.