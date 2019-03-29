За 5 лет Ахметов купил активов на 22 миллиарда

С 2014 года года компании украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривень.

Об этом говорится в материале журнала Новое время.

"Если по состоянию на 1 мая 2016 международное агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в 4,26 млрд долларов, то сейчас они составляют уже 6,23 млрд долларов", - сообщает издание.

Среди активов миллиардера появились новые облэнерго, шахты, солнечные электростанции, металлургические заводы, химическое производство.

Структуры Ахметова, в частности, начали расширять свою долю на рынке дистрибуции электроэнергии.

Новое время

В начале января этого года ДТЭК купил 94% акций Киевоблэнерго и 68% акций Одессаоблэнерго у российской компании VS Energy. По подсчетам Андрея Геруса, председателя Ассоциации потребителей энергетики, соглашения обошлись миллиардеру примерно в 250 млн долларов.

Еще раньше, в августе 2017 года, ДТЭК скупил миноритарные доли в пяти сбытовых компаниях - Днепроблэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго, Донецкоблэнерго и Западэнерго, нарастив свою долю в них до 100%. В этих соглашениях только акции Днепрооблэнерго были куплены по рыночной цене, другие - существенно дешевле рыночной, говорит Герус. После всех этих сделок ДТЭК будет контролировать 57% передачи и сбыта электроэнергии в стране.

Кроме этого, холдинг Метинвест, который объединяет активы Ахметова в горно-металлургическом секторе, в августе 2018-го приобрел за 421 млн долларов контрольный пакет в шахтоуправления Покровское - крупнейшем производителе коксующегося угля в стране. Причем сначала долги этого предприятия скупила инвесткомпания ICU, а затем Покровское перешло в Метинвест.

Напомним, в обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.

Он традиционно возглавляет рейтинг 100 самых богатых украинцев.