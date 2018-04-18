Газова формула "Дюссельдорф+": НАБУ проводить розслідування

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування схваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ "Дюссельдорф+" у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем.

Про це повідомила керівник Управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дар'я Манжура, передає УНІАН.

"В межах досудового розслідування досліджуються обставини встановлення протягом 2016-2017 років державних регульованих цін на природний газ для забезпечення суспільних інтересів шляхом прийняття Кабінетом міністрів України відповідних постанов від 27.04.2016 №315 та від 22.03.2017 №187", – сказала Манжура.

За її даними, про підозру поки нікому не оголошено, а досудове розслідування триває, і про його деталі не повідомляється, оскільки інформація засекречена.

Стаття 364 КК передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років за зловживання владою або службовим становищем.

У той же час, згадані постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана формула "Дюссельдорф+").

З березня 2017 року НАБУ також веде розслідування щодо прийняття НКРЕКП постанови про формулу формування ціни на вугілля (аналогічна формула "Роттердам+).

Директор НАБУ Артем Ситник раніше заявляв про складності справи навколо встановлення методики розрахунку ОРЦ і відзначав велику кількість спекуляцій навколо цієї справи.

Між тим, обидві формули ("Дюссельдорф+" і "Роттердам+") були схвалені для ціноутворення на ринку газу і вугілля на вимогу західних партнерів України – Єврокомісії і МВФ.

У лютому 2017 року Юрій Луценко заявляв, що Генеральна прокуратура проведе перевірку операцій імпорту газу з Європи до України компанією "Нафтогаз України".

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